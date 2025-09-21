Diretório de Empresas
Adda247
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Adda247 Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software na Adda247 totaliza ₹2.25M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Adda247. Última atualização: 9/21/2025

Pacote Mediano
company icon
Adda247
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Total por ano
₹2.25M
Nível
hidden
Base
₹2.25M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Adda247?

₹13.93M

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Engenheiro de Software di Adda247 in India mencapai total kompensasi tahunan ₹5,019,010. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Adda247 untuk posisi Engenheiro de Software in India adalah ₹1,543,359.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Adda247

Empresas Relacionadas

  • Snap
  • Square
  • Microsoft
  • Databricks
  • Apple
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos