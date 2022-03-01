Acxiom Salários

O salário da Acxiom varia de $37,185 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) na extremidade inferior a $162,185 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Acxiom . Última atualização: 9/1/2025