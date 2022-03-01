Diretório de Empresas
Acxiom
Acxiom Salários

O salário da Acxiom varia de $37,185 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) na extremidade inferior a $162,185 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Acxiom. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $110K

Engenheiro de Software Full-Stack

Arquitecto de Soluções
Median $100K

Arquiteto de Dados

Cientista de Dados
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista Financeiro
$144K
Tecnólogo de Informação (TI)
$37.2K
Gestor de Projecto
$83.6K
Vendas
$80.4K
Gestor de Engenharia de Software
$162K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Acxiom é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $162,185. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Acxiom é $105,000.

