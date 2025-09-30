Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in Buffalo Area mediano de Gestor de Engenharia de Software na ACV Auctions totaliza $200K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ACV Auctions. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
ACV Auctions
Software Engineering Manager
Buffalo, NY
Total por ano
$200K
Nível
hidden
Base
$160K
Stock (/yr)
$40K
Bónus
$0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na ACV Auctions?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Gestor de Engenharia de Software v ACV Auctions in Buffalo Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $295,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ACV Auctions pre pozíciu Gestor de Engenharia de Software in Buffalo Area je $200,000.

Outros Recursos