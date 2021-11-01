ACV Auctions Salários

Diretório de Empresas
ACV Auctions
O salário da ACV Auctions varia de $85,425 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $200,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ACV Auctions. Última atualização: 9/8/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $150K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Engenharia de Software
Median $200K
Cientista de Dados
Median $110K

Designer de Produto
$87.6K
Gestor de Produto
$85.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na ACV Auctions é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $200,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ACV Auctions é $110,000.

Outros Recursos