Activision Blizzard
Activision Blizzard Analista de Cibersegurança Salários

A remuneração total média de Analista de Cibersegurança na Activision Blizzard varia de $64.4K a $93.5K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Activision Blizzard. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$73.1K - $84.9K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$64.4K$73.1K$84.9K$93.5K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Activision Blizzard, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Cibersegurança en Activision Blizzard está en una compensación total anual de $93,492. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Activision Blizzard para el puesto de Analista de Cibersegurança es $64,423.

