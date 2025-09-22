Diretório de Empresas
Activision Blizzard
Activision Blizzard Consultor de Gestão Salários

A remuneração total média de Consultor de Gestão in United Kingdom na Activision Blizzard varia de £138K a £188K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Activision Blizzard. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

£147K - £178K
United Kingdom
Intervalo Comum
Intervalo Possível
£138K£147K£178K£188K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

£121K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Activision Blizzard, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

Outros Recursos