Activision Blizzard
Activision Blizzard Analista de Dados Salários

A remuneração total média de Analista de Dados in United Kingdom na Activision Blizzard varia de £57.3K a £78.2K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Activision Blizzard. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

£61.4K - £74.2K
United Kingdom
Intervalo Comum
Intervalo Possível
£57.3K£61.4K£74.2K£78.2K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Activision Blizzard, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Analista de Dados at Activision Blizzard in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £78,249. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Activision Blizzard for the Analista de Dados role in United Kingdom is £57,337.

