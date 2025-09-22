Diretório de Empresas
Activision Blizzard
Activision Blizzard Chefe de Gabinete Salários

A remuneração total média de Chefe de Gabinete in United States na Activision Blizzard varia de $146K a $212K por year. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$167K - $191K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$146K$167K$191K$212K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Activision Blizzard, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Chefe de Gabinete at Activision Blizzard in United States sits at a yearly total compensation of $212,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Activision Blizzard for the Chefe de Gabinete role in United States is $145,800.

