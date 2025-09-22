Diretório de Empresas
Activision Blizzard Analista de Negócio Salários

A remuneração total média de Analista de Negócio in United States na Activision Blizzard varia de $115K a $158K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Activision Blizzard. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$125K - $148K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$115K$125K$148K$158K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Activision Blizzard, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Analista de Negócio by Activision Blizzard in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $157,550. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Activision Blizzard vir die Analista de Negócio rol in United States is $115,080.

