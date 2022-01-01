Diretório de Empresas
Acronis
Acronis Salários

O salário da Acronis varia de $51,449 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $132,197 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Acronis. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Gestor de Produto
Median $75.4K
Engenheiro de Software
Median $90.8K
Cientista de Dados
$51.4K

Tecnólogo de Informação (TI)
$100K
Gestor de Projecto
$79.2K
Vendas
$132K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Acronis é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $132,197. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Acronis é $84,998.

