Diretório de Empresas
ACI Worldwide
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

ACI Worldwide Salários

O salário da ACI Worldwide varia de $48,448 em remuneração total por ano para um Gestor de Programa na extremidade inferior a $274,316 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ACI Worldwide. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Sucesso do Cliente
$98.5K
Cientista de Dados
$106K
Recursos Humanos
$59.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Designer de Produto
$99.5K
Gestor de Produto
$153K
Gestor de Programa
$48.4K
Vendas
$274K
Engenheiro de Vendas
$241K
Engenheiro de Software
$101K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at ACI Worldwide is Vendas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $274,316. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ACI Worldwide is $101,304.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para ACI Worldwide

Empresas Relacionadas

  • FactSet
  • Gartner
  • Maxar Technologies
  • Cognizant
  • Rackspace
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos