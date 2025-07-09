Diretório de Empresas
Accor
Accor Salários

A faixa salarial da Accor varia de $29,383 em remuneração total por ano para um Redator Publicitário no limite inferior a $72,648 para um Analista de Cibersegurança no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Accor. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Assistente Administrativo
$29.8K
Redator Publicitário
$29.4K
Gestor de Projeto
$69K

Analista de Cibersegurança
$72.6K
Engenheiro de Software
$69.6K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Accor é Analista de Cibersegurança at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $72,648. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Accor é $69,021.

Outros Recursos