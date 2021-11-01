Accolade Salários

Diretório de Empresas
O salário da Accolade varia de $26,330 em remuneração total por ano para um Operações de Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $422,875 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Accolade. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro de Software
Median $136K
Gestor de Produto
Median $282K
Operações de Negócio
$32.1K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Atendimento ao Cliente
$56.2K
Operações de Atendimento ao Cliente
$26.3K
Analista de Dados
$150K
Cientista de Dados
$163K
Recursos Humanos
$215K
Designer de Produto
$67.3K
Analista de Cibersegurança
$60.3K
Gestor de Engenharia de Software
$423K
Gestor de Programa Técnico
$176K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Accolade é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $422,875. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Accolade é $143,124.

