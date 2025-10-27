Diretório de Empresas
Abu Dhabi Investment Authority
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Abu Dhabi Investment Authority Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in United Arab Emirates na Abu Dhabi Investment Authority varia de AED 522K a AED 744K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Abu Dhabi Investment Authority. Última atualização: 10/27/2025

Remuneração Total Média

AED 598K - AED 700K
United Arab Emirates
Intervalo Comum
Intervalo Possível
AED 522KAED 598KAED 700KAED 744K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Engenheiro de Software submissões na Abu Dhabi Investment Authority para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário

Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Don't get lowballed

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Abu Dhabi Investment Authority?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Abu Dhabi Investment Authority in United Arab Emirates situa-se numa remuneração total anual de AED 744,140. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Abu Dhabi Investment Authority para a função de Engenheiro de Software in United Arab Emirates é AED 521,534.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Abu Dhabi Investment Authority

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Square
  • Flipkart
  • Roblox
  • Snap
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos