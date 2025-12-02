Diretório de Empresas
Absa Group
Absa Group Contabilista Salários

A remuneração total média de Contabilista in South Africa na Absa Group varia de ZAR 712K a ZAR 992K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Absa Group. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$43.7K - $51.4K
South Africa
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$40.8K$43.7K$51.4K$56.8K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Absa Group?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Contabilista na Absa Group in South Africa situa-se numa remuneração total anual de ZAR 992,006. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Absa Group para a função de Contabilista in South Africa é ZAR 712,209.

Outros Recursos

