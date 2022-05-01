Abrigo Salários

Diretório de Empresas
O salário da Abrigo varia de $94,565 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $154,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Abrigo. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $154K

Engenheiro de Software Full-Stack

Atendimento ao Cliente
$141K
Gestor de Produto
$94.6K

Arquitecto de Soluções
$151K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Abrigo é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $154,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Abrigo é $146,000.

Outros Recursos