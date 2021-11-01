Abnormal AI Salários

Diretório de Empresas
O salário da Abnormal AI varia de $67,409 em remuneração total por ano para um Gestor de Programa Técnico na extremidade inferior a $623,603 para um Recursos Humanos na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Abnormal AI. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro de Software
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Produto
Median $200K
Analista de Cibersegurança
Median $181K

Recursos Humanos
$624K
Marketing
$208K
Operações de Marketing
$214K
Recrutador
$199K
Vendas
$236K
Gestor de Engenharia de Software
$585K
Gestor de Programa Técnico
$67.4K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Abnormal AI, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Abnormal AI é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $623,603. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Abnormal AI é $210,816.

