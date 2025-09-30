Diretório de Empresas
ABB
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • India

ABB Engenheiro de Software Salários em India

A remuneração de Engenheiro de Software in India na ABB totaliza ₹2.56M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹1.89M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ABB. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Software Engineer
(Nível de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.56M
₹2.51M
₹52.2K
₹0
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 1 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

₹13.94M

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na ABB?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro de Redes

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at ABB in India sits at a yearly total compensation of ₹3,034,959. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB for the Engenheiro de Software role in India is ₹1,655,470.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para ABB

Empresas Relacionadas

  • Siemens
  • Mentor Graphics
  • Richemont
  • Schneider Electric
  • DXC Technology
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos