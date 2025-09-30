A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Zurich Area na ABB totaliza CHF 122K por year para Software Engineer. O pacote de remuneração in Greater Zurich Area mediano year totaliza CHF 118K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ABB. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
