ABB
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Todos os Salários de Designer de Produto

  • Philadelphia Area

ABB Designer de Produto Salários em Philadelphia Area

A remuneração de Designer de Produto in Philadelphia Area na ABB totaliza $94K por year para Product Designer. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ABB. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer
$94K
$94K
$0
$0
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na ABB?

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Designer de Produto at ABB in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $98,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB for the Designer de Produto role in Philadelphia Area is $90,000.

