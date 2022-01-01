Diretório de Empresas
ABB
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

ABB Salários

O salário da ABB varia de $6,349 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $191,040 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ABB. Última atualização: 9/8/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $82.9K
Engenheiro de Hardware
Median $120K
Designer de Produto
Median $98K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Cientista de Dados
Median $39.4K
Analista Financeiro
Median $9.3K
Contabilista
$53.2K
Analista de Negócio
$114K
Engenheiro de Controlo
$28.6K
Copywriter
$45.2K
Atendimento ao Cliente
$6.3K
Marketing
$17.9K
Engenheiro Mecânico
$63.5K
Gestor de Produto
$151K
Gestor de Projecto
$154K
Vendas
$86.8K
Engenheiro de Vendas
$50.6K
Analista de Cibersegurança
$32.5K
Arquitecto de Soluções
$191K
Gestor de Programa Técnico
$76.1K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na ABB é Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $191,040. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ABB é $63,528.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para ABB

Empresas Relacionadas

  • Siemens
  • Mentor Graphics
  • Richemont
  • Schneider Electric
  • DXC Technology
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos