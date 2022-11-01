Diretório de Empresas
Abacus.AI
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Abacus.AI Salários

A faixa salarial da Abacus.AI varia de $69,650 em remuneração total por ano para um Vendas no limite inferior a $341,700 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Abacus.AI. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $83.5K
Gestor de Produto
$342K
Vendas
$69.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Abacus.AI é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $341,700. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Abacus.AI é $83,457.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Abacus.AI

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • Lyft
  • Spotify
  • Apple
  • Coinbase
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos