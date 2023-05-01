Diretório de Empresas
Aaptiv
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa
Principais Conhecimentos
  • Contribua com algo único sobre Aaptiv que possa ser útil para outros (ex: dicas de entrevista, escolha de equipas, cultura única, etc.).
    • Sobre

    Aaptiv provides digital health and wellness coaching to individuals, companies, and organizations with a fast-growing community of members who take on average 20,000 of Aaptiv's exclusive classes each day across 15 categories. Aaptiv has transformed corporate fitness & wellness benefit programs to deliver personalized, high-quality fitness for each individual in an organization. Aaptiv members have unlimited, on-demand access to thousands of audio and video workouts and structured programs across 15 categories.

    http://www.aaptiv.com
    Website
    2015
    Ano de Fundação
    126
    Número de Funcionários
    $10M-$50M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados na Sua Caixa de Entrada

    Subscrever a ofertas verificadas.Receberá o detalhe das informações de remuneração por e-mail. Saiba Mais

    Este site está protegido por reCAPTCHA e aplicam-se a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google.

    Ofertas de Emprego em Destaque

      Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Aaptiv

    Empresas Relacionadas

    • Flipkart
    • LinkedIn
    • Google
    • PayPal
    • Databricks
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos