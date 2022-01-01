Diretório de Empresas
A123 Systems
A123 Systems Salários

A faixa salarial da A123 Systems varia de $29,850 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $149,250 para um Cientista de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da A123 Systems. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Engenheiro Químico
Median $125K
Cientista de Dados
$149K
Engenheiro de Software
$29.9K

Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na A123 Systems, as Concessões de ações/participação estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

FAQs

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti A123 Systems je Cientista de Dados at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $149,250. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti A123 Systems je $125,000.

