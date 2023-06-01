Diretório de Empresas
9fin
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa
Principais Conhecimentos
  • Contribua com algo único sobre 9fin que possa ser útil para outros (ex: dicas de entrevista, escolha de equipas, cultura única, etc.).
    • Sobre

    9fin is an AI-based financial data platform that offers market intelligence, covenant analysis, and AI-powered search capabilities for bond and loan documents in the leveraged finance industry.

    https://9fin.com
    Website
    2016
    Ano de Fundação
    150
    Número de Funcionários
    $10M-$50M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados na Sua Caixa de Entrada

    Subscrever a ofertas verificadas.Receberá o detalhe das informações de remuneração por e-mail. Saiba Mais

    Este site está protegido por reCAPTCHA e aplicam-se a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google.

    Ofertas de Emprego em Destaque

      Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para 9fin

    Empresas Relacionadas

    • SoFi
    • Snap
    • Square
    • Flipkart
    • Roblox
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos