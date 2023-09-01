99 Group Salários

O salário da 99 Group varia de $28,263 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $56,772 para um Designer de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 99 Group . Última atualização: 11/14/2025