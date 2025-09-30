A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Chicago Area na 84.51˚ totaliza $133K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Greater Chicago Area mediano year totaliza $125K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da 84.51˚. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
