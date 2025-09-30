Diretório de Empresas
84.51˚ Cientista de Dados Salários em Greater Seattle Area

O pacote de remuneração in Greater Seattle Area mediano de Cientista de Dados na 84.51˚ totaliza $177K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da 84.51˚. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
84.51˚
Data Scientist
Seattle, WA
Total por ano
$177K
Nível
L5
Base
$160K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$17K
Anos na empresa
6 Anos
Anos exp
11 Anos
Quais são os níveis de carreira na 84.51˚?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

