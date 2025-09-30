Diretório de Empresas
84.51˚
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

  Greater Chicago Area

84.51˚ Cientista de Dados Salários em Greater Chicago Area

O pacote de remuneração in Greater Chicago Area mediano de Cientista de Dados na 84.51˚ totaliza $138K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da 84.51˚. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
84.51˚
Senior Data Scientist
Chicago, IL
Total por ano
$138K
Nível
G2
Base
$125K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$12.5K
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na 84.51˚?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na 84.51˚ in Greater Chicago Area situa-se numa remuneração total anual de $179,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 84.51˚ para a função de Cientista de Dados in Greater Chicago Area é $136,700.

