Diretório de Empresas
84.51˚
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

84.51˚ Salários

O salário da 84.51˚ varia de $80,400 em remuneração total por ano para um Operações de Marketing na extremidade inferior a $252,000 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 84.51˚. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Cientista de Dados
Median $123K
Engenheiro de Software
Median $140K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Investigador Científico

Vendas
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Gestor de Produto
Median $252K
Operações de Marketing
$80.4K
Gestor de Engenharia de Software
$241K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na 84.51˚ é Gestor de Produto com uma remuneração total anual de $252,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 84.51˚ é $131,600.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para 84.51˚

Empresas Relacionadas

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos