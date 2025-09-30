Diretório de Empresas
7-Eleven
7-Eleven Engenheiro de Software Salários em Greater Dallas Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Dallas Area na 7-Eleven varia de $136K por year para Software Engineer II a $171K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in Greater Dallas Area mediano year totaliza $156K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da 7-Eleven. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer I
(Nível de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na 7-Eleven?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at 7-Eleven in Greater Dallas Area sits at a yearly total compensation of $173,500. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 7-Eleven for the Engenheiro de Software role in Greater Dallas Area is $157,000.

Outros Recursos