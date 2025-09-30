A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Dallas Area na 7-Eleven varia de $136K por year para Software Engineer II a $171K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in Greater Dallas Area mediano year totaliza $156K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da 7-Eleven. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
