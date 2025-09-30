Diretório de Empresas
7-Eleven
7-Eleven Gestor de Produto Salários em Greater Dallas Area

A remuneração de Gestor de Produto in Greater Dallas Area na 7-Eleven varia de $179K por year para Senior Product Manager a $190K por year para Lead Product Manager. O pacote de remuneração in Greater Dallas Area mediano year totaliza $178K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da 7-Eleven. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$179K
$160K
$0
$19K
Lead Product Manager
$190K
$167K
$0
$22.5K
$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na 7-Eleven?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na 7-Eleven in Greater Dallas Area situa-se numa remuneração total anual de $200,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 7-Eleven para a função de Gestor de Produto in Greater Dallas Area é $180,000.

Outros Recursos