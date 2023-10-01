Diretório de Empresas
6point6
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

6point6 Salários

O salário da 6point6 varia de $69,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $170,439 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 6point6. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $69K
Cientista de Dados
$141K
Gestor de Engenharia de Software
$170K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Arquitecto de Soluções
$133K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at 6point6 is Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $170,439. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 6point6 is $136,993.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para 6point6

Empresas Relacionadas

  • Stripe
  • Tesla
  • Facebook
  • Roblox
  • PayPal
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos