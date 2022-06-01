66degrees Salários

O salário da 66degrees varia de $131,340 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $250,848 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 66degrees . Última atualização: 9/7/2025