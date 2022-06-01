Diretório de Empresas
66degrees
66degrees Salários

O salário da 66degrees varia de $131,340 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $250,848 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 66degrees. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $138K
Cientista de Dados
$181K
Designer de Produto
$131K

Gestor de Projecto
$181K
Vendas
$229K
Gestor de Engenharia de Software
$219K
Arquitecto de Soluções
$251K
Gestor de Programa Técnico
$179K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na 66degrees é Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $250,848. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 66degrees é $180,746.

