3Shape
3Shape Salários

O salário da 3Shape varia de $73,469 em remuneração total por ano para um Assuntos Regulamentares na extremidade inferior a $157,326 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 3Shape. Última atualização: 11/15/2025

Engenheiro de Software
Median $88.7K
Assuntos Regulamentares
$73.5K
Arquiteto de Soluções
$157K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na 3Shape é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $157,326. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 3Shape é $88,734.

