O pacote de remuneração in United States mediano de Marketing na 3Q/DEPT totaliza $80K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da 3Q/DEPT. Última atualização: 10/31/2025

Pacote Mediano
company icon
3Q/DEPT
Account Manager
San Francisco, CA
Total por ano
$80K
Nível
-
Base
$80K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na 3Q/DEPT?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Marketing na 3Q/DEPT in United States situa-se numa remuneração total anual de $90,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 3Q/DEPT para a função de Marketing in United States é $80,000.

