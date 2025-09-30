Diretório de Empresas
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
3Pillar Global Engenheiro de Software Salários em Czech Republic

O pacote de remuneração in Czech Republic mediano de Engenheiro de Software na 3Pillar Global totaliza CZK 1.13M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da 3Pillar Global. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Brno, JM, Czech Republic
Total por ano
CZK 1.13M
Nível
L3
Base
CZK 1.13M
Stock (/yr)
CZK 0
Bónus
CZK 0
Anos na empresa
9 Anos
Anos exp
11 Anos
Quais são os níveis de carreira na 3Pillar Global?

CZK 3.5M

Últimas Submissões Salariais
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na 3Pillar Global in Czech Republic situa-se numa remuneração total anual de CZK 1,261,120. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 3Pillar Global para a função de Engenheiro de Software in Czech Republic é CZK 742,486.

