A remuneração total média de Gestor de Engenharia de Software in United States na 3M varia de $140K a $192K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da 3M. Última atualização: 10/27/2025

Remuneração Total Média

$152K - $180K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$140K$152K$180K$192K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

0%

ANO 1

0%

ANO 2

100 %

ANO 3

Tipo de Ações
RSU + Options

Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 0% adquire-se no 1st-ANO (0.00% anual)

  • 0% adquire-se no 2nd-ANO (0.00% anual)

  • 100% adquire-se no 3rd-ANO (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU + Options

Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na 3M in United States situa-se numa remuneração total anual de $192,050. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 3M para a função de Gestor de Engenharia de Software in United States é $140,280.

Outros Recursos