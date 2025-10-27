3M Analista Financeiro Salários

A remuneração de Analista Financeiro in United States na 3M totaliza $90K por year para T1. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $100K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da 3M. Última atualização: 10/27/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus T1 Financial Analyst $90K $85.5K $2.5K $2K T2 Advanced Financial Analyst $ -- $ -- $ -- $ -- T3 Senior Financial Analyst $ -- $ -- $ -- $ -- T4 Specialist Financial Analyst $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 5 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bónus

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 0 % ANO 1 0 % ANO 2 100 % ANO 3 Tipo de Ações RSU + Options Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 0 % adquire-se no 1st - ANO ( 0.00 % anual )

0 % adquire-se no 2nd - ANO ( 0.00 % anual )

100 % adquire-se no 3rd - ANO ( 100.00 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % ANO 1 33.3 % ANO 2 33.3 % ANO 3 Tipo de Ações RSU + Options Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33.3 % adquire-se no 1st - ANO ( 33.30 % anual )

33.3 % adquire-se no 2nd - ANO ( 33.30 % anual )

33.3 % adquire-se no 3rd - ANO ( 33.30 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

Qual é o calendário de aquisição na 3M ?

