A remuneração total média de Engenheiro Electrotécnico in United States na 3M varia de $91.3K a $128K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da 3M. Última atualização: 10/27/2025
Remuneração Total Média
0%
ANO 1
0%
ANO 2
100 %
ANO 3
Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
0% adquire-se no 1st-ANO (0.00% anual)
0% adquire-se no 2nd-ANO (0.00% anual)
100% adquire-se no 3rd-ANO (100.00% anual)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.