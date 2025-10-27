A remuneração de Cientista de Dados in United States na 3M varia de $161K por year para T1 a $156K por year para T4. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $150K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da 3M. Última atualização: 10/27/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
T1
$161K
$152K
$0
$9.1K
T2
$114K
$108K
$0
$5.9K
T3
$142K
$138K
$0
$4.5K
T4
$156K
$146K
$0
$10.2K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
ANO 1
0%
ANO 2
100 %
ANO 3
Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
0% adquire-se no 1st-ANO (0.00% anual)
0% adquire-se no 2nd-ANO (0.00% anual)
100% adquire-se no 3rd-ANO (100.00% anual)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.