3M
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

3M Cientista de Dados Salários

A remuneração de Cientista de Dados in United States na 3M varia de $161K por year para T1 a $156K por year para T4. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $150K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da 3M. Última atualização: 10/27/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
T1
Data Scientist
$161K
$152K
$0
$9.1K
T2
Advanced Data Scientist
$114K
$108K
$0
$5.9K
T3
Senior Data Scientist
$142K
$138K
$0
$4.5K
T4
Specialist Data Scientist
$156K
$146K
$0
$10.2K
Ver 5 Mais Níveis
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

0%

ANO 1

0%

ANO 2

100 %

ANO 3

Tipo de Ações
RSU + Options

Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 0% adquire-se no 1st-ANO (0.00% anual)

  • 0% adquire-se no 2nd-ANO (0.00% anual)

  • 100% adquire-se no 3rd-ANO (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU + Options

Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na 3M in United States situa-se numa remuneração total anual de $162,462. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 3M para a função de Cientista de Dados in United States é $151,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para 3M

