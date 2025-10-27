Diretório de Empresas
3M
  • Salários
  • Analista de Dados

  • Todos os Salários de Analista de Dados

3M Analista de Dados Salários

A remuneração total média de Analista de Dados in Taiwan na 3M varia de NT$490K a NT$668K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da 3M.

Remuneração Total Média

NT$524K - NT$634K
Taiwan
Intervalo Comum
Intervalo Possível
NT$490KNT$524KNT$634KNT$668K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

0%

ANO 1

0%

ANO 2

100 %

ANO 3

Tipo de Ações
RSU + Options

Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 0% adquire-se no 1st-ANO (0.00% anual)

  • 0% adquire-se no 2nd-ANO (0.00% anual)

  • 100% adquire-se no 3rd-ANO (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU + Options

Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na 3M in Taiwan situa-se numa remuneração total anual de NT$668,339. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 3M para a função de Analista de Dados in Taiwan é NT$489,731.

Outros Recursos