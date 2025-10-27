Diretório de Empresas
3M
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Operações de Negócio

  • Todos os Salários de Operações de Negócio

3M Operações de Negócio Salários

A remuneração total média de Operações de Negócio na 3M varia de $106K a $145K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da 3M. Última atualização: 10/27/2025

Remuneração Total Média

$115K - $136K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$106K$115K$136K$145K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 2 mais Operações de Negócio submissões na 3M para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Aquisição

0%

ANO 1

0%

ANO 2

100 %

ANO 3

Tipo de Ações
RSU + Options

Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 0% adquire-se no 1st-ANO (0.00% anual)

  • 0% adquire-se no 2nd-ANO (0.00% anual)

  • 100% adquire-se no 3rd-ANO (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU + Options

Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Operações de Negócio verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Operações de Negócio na 3M situa-se numa remuneração total anual de $145,188. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 3M para a função de Operações de Negócio é $106,050.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para 3M

Empresas Relacionadas

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos