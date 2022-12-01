Diretório de Empresas
3Commas
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

3Commas Salários

A faixa salarial da 3Commas varia de $38,745 em remuneração total por ano para um Analista de Dados no limite inferior a $82,802 para um Cientista de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 3Commas. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Analista de Dados
$38.7K
Cientista de Dados
$82.8K
Designer de Produto
$51K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Gestor de Produto
$47.8K
Gestor de Projeto
$49.8K
Engenheiro de Software
$69.6K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na 3Commas é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $82,802. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 3Commas é $50,354.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para 3Commas

Empresas Relacionadas

  • Coinbase
  • DoorDash
  • Facebook
  • Google
  • PayPal
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos