2U
2U Salários

A faixa salarial da 2U varia de $64,631 em remuneração total por ano para um Gestor de Projeto no limite inferior a $295,764 para um Analista Financeiro no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 2U. Última atualização: 8/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Gestor de Produto
Median $133K
Analista de Negócios
$123K

Analista de Dados
$86.1K
Cientista de Dados
$199K
Analista Financeiro
$296K
Recursos Humanos
$127K
Marketing
$150K
Operações de Marketing
$103K
Designer de Produto
$80.9K
Gestor de Programa
$92.2K
Gestor de Projeto
$64.6K
Analista de Cibersegurança
$144K
Gestor de Engenharia de Software
$224K
Investigador de Experiência do Utilizador
$216K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na 2U é Analista Financeiro at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $295,764. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 2U é $130,066.

Outros Recursos