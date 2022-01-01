Diretório de Empresas
23andMe
23andMe Salários

O salário da 23andMe varia de $48,634 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $305,520 para um Marketing na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 23andMe. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Gestor de Programa
Median $170K
Cientista de Dados
Median $160K

Analista de Negócio
$181K
Analista de Dados
$147K
Analista Financeiro
$175K
Marketing
$306K
Designer de Produto
$48.6K
Recrutador
$242K
Analista de Cibersegurança
$204K
Gestor de Engenharia de Software
$269K
Investigador de UX
$173K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na 23andMe é Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $305,520. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 23andMe é $177,761.

