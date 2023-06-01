1X Technologies Salários

A faixa salarial da 1X Technologies varia de $72,525 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $193,184 para um Serviço de Atendimento ao Cliente no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 1X Technologies . Última atualização: 8/19/2025