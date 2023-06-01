1X Technologies Salários

Diretório de Empresas
1X Technologies
A faixa salarial da 1X Technologies varia de $72,525 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $193,184 para um Serviço de Atendimento ao Cliente no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 1X Technologies. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Serviço de Atendimento ao Cliente
$193K
Engenheiro de Hardware
$127K
Engenheiro Mecânico
$83.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Engenheiro de Software
$72.5K
The highest paying role reported at 1X Technologies is Serviço de Atendimento ao Cliente at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $193,184. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1X Technologies is $104,998.

