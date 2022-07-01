Diretório de Empresas
1WorldSync
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

1WorldSync Salários

A faixa salarial da 1WorldSync varia de $7,568 em remuneração total por ano para um Designer Gráfico no limite inferior a $140,700 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 1WorldSync. Última atualização: 8/10/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Designer Gráfico
$7.6K
Designer de Produto
$29.6K
Operações de Receita
$74.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Engenheiro de Software
$141K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na 1WorldSync é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $140,700. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 1WorldSync é $52,005.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para 1WorldSync

Empresas Relacionadas

  • Sensera Systems
  • Eigen Technologies
  • LogMeIn
  • Verifone
  • Arcesium
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos