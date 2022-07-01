1QBit Salários

A faixa salarial da 1QBit varia de $64,264 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $149,250 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 1QBit . Última atualização: 8/10/2025