1Password
1Password Salários

A faixa salarial da 1Password varia de $32,474 em remuneração total por ano para um Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $218,900 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 1Password. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
Median $115K
Serviço de Atendimento ao Cliente
Median $32.5K

Gestor de Produto
Median $118K
Vendas
Median $139K
Analista de Negócios
$80.2K
Sucesso do Cliente
$137K
Gestor de Ciência de Dados
$161K
Cientista de Dados
$137K
Marketing
$80.6K
Gestor de Parceiros
$92.6K
Gestor de Design de Produto
$188K
Engenheiro de Vendas
$123K
Gestor de Engenharia de Software
$219K
Escritor Técnico
$117K
Investigador de Experiência do Utilizador
$55K
Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na 1Password, as Concessões de ações/participação estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na 1Password é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $218,900. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 1Password é $123,310.

